Вашингтон, , 09:27 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

К началу второго периода хоккеисты «Аризоны» забросили в ворота соперников три шайбы. Отличились Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер.

«Вашингтону» удалось отыграться. В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский нападающий Евгений Кузнецов. Ещё один гол забил Ти Джей Оши после передачи Александра Овечкина.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил нападающий Конор Гарланд.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 30 очков после 19 матчей. «Аризона» идёт на девятом месте с 22 очками после 18 игр.

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