Сидней, Австралия, , 08:04 — REGNUM Заключительный этап сезона чемпионата мира по классическому ралли (WRC) — ралли Австралии — был отменён из-за лесных пожаров, охвативших большую часть севера штата Новый Южный Уэльс. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба чемпионата.

Австралийский этап ралли должен был пройти с 14 по 17 ноября. После получения информации о неблагоприятном развитии пожарной обстановки организаторы заметно сократили дистанцию заездов. Но стремительное ухудшение обстановки в местах прохождения трассы, и прежде всего в районе Кофс Харбор, где пролегают спецучастки ралли, привело к решению об окончательной отмене соревнований.

Сообщается, что данное решение было принято «после широких консультаций с правительством штата, Международной автомобильной федерацией, аварийными службами и местным сообществом».

Отмена гонки была уже не принципиальна для чемпиона мира в ралли в 2019 году, которым досрочно стал эстонец Отт Тянак из команды «Тойота».

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофическим назвала уровень опасности для Сиднея пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс 12 ноября.

Напомним, сильные жара и ветер способствуют распространению в штате пожаров, в огне которых уже погибли три человека, сгорели более 150 домов.

Власти готовят эвакуацию жителей, отменены занятия в большинстве учебных заведений, прекращены пассажирские перевозки по некоторым направлениям.

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