Вашингтон, , 07:37 — REGNUM 7 ноября: Дебют Панарина в «Рейнджерс» оказался одним из лучших за последние 10 лет в истории клуба.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали на своем льду в «Мэдисон Сквер Гарден» «Детройт Ред Уингз». Матч завершился легкой победой хозяев, которые уничтожили своего соперника со счетом 5:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в этом матче одной шайбой, которая пришлась на последние минуты встречи. Форвардом был установлен окончательный счет встречи, поразившие пустые ворота соперника при мечте 4:1 в пользу «рейнджеров». Таким образом, россиянин смог записать свое имя в историю клуба, отметившись одним из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за последние 10 лет.

Первое место в рейтинге лучших дебютантов «нью-йоркцев» за последнее десятилетие занимает словацкий нападающий Мариан Габорик. В сезоне 2009−2010 годов он в первых 13-ти матчах сезона набрал 19 результативных баллов. Вторым местом владеет Вацлав Проспал, который в том же году набирал 1,23 очка в среднем за матч. Отметим, что в пятерку лучших по этому показателю также входит другой россиянин и ныне одноклубник Панарина — Павел Бучневич, в сезоне 2016−2017 годов воспитанник «Северстали» набрал ровно 13 очков за 13 игр чемпионата.

8 ноября: Панарин обогнал Кучерова по количеству набранных в НХЛ очков за первые пять сезонов.

В следующем матче за свою новую команду именитый российский нападающий Артемий Панарина отличился двумя результативными действиями, что помогло ему отметиться специфичным достижением. В рамках очередного матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» с преимуществом в две шайбы переиграл «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на «Пи-Эн-Си Арена» в Роли и завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна.

Российский форвард «синерубашечников» отметился голом и голевой передачей. Таким образом, Артемий Панарин, 28-летний воспитанник «Витязя» набрал 336 (124+212) очков за первые пять лет в лиге. Напомним, что Артемий приехал в НХЛ в 2015 году, когда подписал контракт с «Чикаго». В свою очередь главная российская звезда лиги — Никита Кучеров за те же пять лет с 2013 по 2018 год набрал 334 очка.

Больше всего в данном показателе среди россиян преуспел неповторимый Александр Овечкин. В период с 2005 по 2010 год капитан «Вашингтон Кэпиталз» набрал 529 очков.

8 ноября: Овечкин стал седьмым в лиге по количеству матчей с двумя и более голами.

В рамках очередной встречи между «Вашингтоном» и «Флоридой» в регулрном чемпионате НХЛ Александр Овечкин отметился новым достижением. Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой «столичных» в дополнительное время со счетом 5:4.

Российский нападающий записал на свой счет дубль и одну результативную передачу. Таким образом, этот матч стал 136-м в карьере 34-летнего капитана, в котором он забрасывал две и более шайб. Россиянин вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по этому показателю, обогнав Майка Гартнера, который сделал это 135 раз за карьеру.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» занимают первую строчку в турнирной таблице лиги, опережая ближайшего преследователя «Сент-Луис» на два балла. «Кэпс» набрали 29 результативных баллов за 18 игр чемпионата.