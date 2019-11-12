Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM Спортсмены — параолимпийцы с Камчатки завоевали медали в Нидерландах. Они принимали участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Соревнования проходили в Нидерландах с 5 по 8 ноября. Камчатские спортсмены Иван Францев и Герман Аграновский взяли одну золотую и одну серебряную медали, Алексей Микушин добавил в копилку сборной бронзовую медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхкратная параолимпийская чемпионка Екатерина Румянцева, в прошлом воспитанница детдома в ЕАО, возмущена ликвидацией детского дома. Детдом в ЕАО закрывают из-за проблем с финансированием.