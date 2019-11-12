Якутск, , 07:27 — REGNUM В Казахстане с 14 по 17 ноября пройдёт международный турнир по борьбе памяти Динмухамеда Кунаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации и.о. старшего тренера сборной Якутии Александра Оконешникова, двенадцать спортсменов республики сойдутся в схватках международного уровня.

«Сейчас в Казахстане находятся Эдуард Григорьев, Федор Постников, Айтал Захаров и Владислав Кривошапкин. Позже подъедут Яков Павлов, Константин Капрынов, Пётр Кириллин,Револий Самсонов, Пётр Константинов, Пётр Павлов, Айсен Потапов и Дмитрий Аксёнов», — сказал ЯСИА тренер.

Борцы, которые займут первые места, получат по 4 тыс. долларов, за второе место — 2 тыс., бронзовым призёрам, как и тренерам финалистов причитается по 500 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 18 ноября в Уфе мужчины старше 18-ти лет в различных весовых категориях будут соревноваться в турнире по корэшу.