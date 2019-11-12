Анадырь, , 06:05 — REGNUM В Анадыре Чукотского автономного округа проходит Всероссийский спортивный фестиваль «ГТО — одна страна, одна команда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации городской мэрии, с 6 по 30 ноября любой житель Чукотки может принять участие в спортивном празднике — сдать зачёты во Дворце детского и юношеского творчества. Приглашаются любители спорта от 6 до 70 лет.

«Обязательные к выполнению нормативов ГТО — наклоны на скамье с прямыми ногами, подтягивания на перекладине, отжимания, прыжки в длину с места, челночный бег. По желанию также можно сдать норматив по плаванию — 50 метров для взрослых, 25 — для дошкольников», — пояснили в спорткомитете.

Единственное, что не попало в нормативы — скоростной бег на длинные дистанции, так как в Анадыре — гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, в спорткомплексе «Динамо» в Уфе в Башкирии открылся новый центр тестирования ГТО.