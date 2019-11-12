Тегеран, , 07:18 — REGNUM Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что иранская сборная по бодибилдингу заняла 1 место на Чемпионате мира в Фуджейре, ОАЭ.

Иранская команда завоевала 11 золотых и 3 серебряные медали. В числе медалистов оказались: Мобин Карими (70 кг), Фаршад Ганджи (75 кг), Мохаммад Эбрагим Арзешманд (80 кг), Бабак Арзешманд (95 кг), Махзер Табани (100 кг).

Чемпионат мира по бодибилдингу прошел в Фуджейре, ОАЭ, 8−10 ноября 2019 года. Он стал 73-м Чемпионатом мира по бодилидингу под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).