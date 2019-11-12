Ашхабад, , 03:18 — REGNUM Спортсмены из Туркмении смогли завоевать одну серебряную и три бронзовые медали на проходившем в южнокорейском городе Чхонджу чемпионате мира по самбо, передает «Turkmenportal».

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Керимберды Довлетов занял второе место в состязаниях по боевому самбо в весовой категории до 62 кг. Обладателями «бронзы» стали Новруз Атаев — в весе до 52 кг, Ахмет Танрибердиев — в весе до 57 кг и Чарымырат Аннагурбанов — в весе до 100 кг.

Состязавшимся в спортивном самбо туркменским атлетам не удалось отстоять ни одной медали.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборная Туркмении оказалась на 10-м месте. Лидером турнира стала сборная России. На втором месте расположилась команда Монголии. На третьем оказалась сборная Украины.