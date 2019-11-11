Москва, 11 ноября 2019, 22:31 — REGNUM Невыдача американской стороной виз футболистам «Спартака» объясняется плохими отношениями Вашингтона и Москвы, заявил 11 ноября владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «Комсомольской правде».
Отвечая на вопрос, огорчён ли «Спартак», что не получается поехать в США, Федун сказал, что «совсем нет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федун 10 ноября заявил, что «Спартак», скорее всего, не поедет на зимний турнир Florida Cup в Орландо (штат Флорида, США): американское посольство не выдаёт команде визы.
Читайте подробнее: «Спартак» может отказаться от участия в турнире Florida Cup в США — Федун
Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ дали комментарий на невыдачу виз московскому «Спартаку»