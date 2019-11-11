Херцогенаурах, , 16:33 — REGNUM Сборные Германии, Испании и Бельгии по футболу представили форму, в которой будут выступать на чемпионате Европы 2020 года. Об этом 11 ноября сообщается на странице Adidas в Twitter.

https://twitter.com/adidasfootball/status/1193815659240706048

Отметим, что сборные Бельгии и Испании обеспечили себе участие в чемпионате Европы — 2020. На сегодняшний день обе команды занимают первые места в своих отборочных группах.

Сборная Германии, в свою очередь, ещё не оформила себе путёвку на турнир. Подопечным Йоахима Лёва, которые лидируют в группе С, предстоит сыграть два домашних матча — с командами Белоруссии и Северной Ирландии.

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