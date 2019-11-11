Сочи, Краснодарский край, , 16:21 — REGNUM Участие полузащитника Александра Головина в матче против сборной Бельгии находится под вопросом. Об этом 11 ноября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, 23-летний хавбек получил повреждение в матче с «Дижоном», в котором играл «на уколах». Отмечается, что решение об его участии в игре с Бельгией будет принято позже. Это будет зависеть от состояния футболиста.

Напомним, матч между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Затем российская команда отправится на выездной матч с Сан-Марино.

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