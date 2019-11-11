Уфа, , 15:59 — REGNUM В Уфе пройдут вторые открытые Евразийские студенческие игры боевых искусств. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, игры будут проходить с 15 по 17 ноября в Башкирском государственном аграрном университете.

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из разных регионов России и мира.

Отмечается, что спортсмены будут соревноваться в восьми видах единоборств: самбо, айкидо, тайский бокс, борьба на поясах, кикбоксинг, всестилевое каратэ, тхэквондо, а также рукопашный бой.

Победители и призеры соревнований смогут участвовать в финальном этапе Всероссийских студенческих игр боевых искусств, который состоится в Москве в декабре текущего года.