Москва, , 15:48 — REGNUM Руководство Российского футбольного союза (РФС) дало время до конца года департаменту судейства и инспектирования, чтобы решить проблемы с работой арбитров. Об этом 11 ноября заявил глава департамента Александр Егоров, сообщает «Чемпионат».

"Руководство РФС сказало, что у нас есть время на исправление ситуации до конца года. Мы работаем, и я надеюсь, что у нас всё получится», — сказал Егоров.

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги наблюдаются проблемы в работе судейского корпуса.

Ряд матчей турнира были отмечены ошибками арбитров, из-за которых клубы и болельщики предъявляли претензии. В частности, вопросы возникли по работе арбитра Михаила Вилкова на матче «Зенита» и ЦСКА.

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