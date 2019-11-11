Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 11 ноября сообщатся на сайте лиги.

Макдэвид оформил хет-трик в матче с «Анахайм Дакс», благодаря чему его команда победила со счётом 6:2.

Второй звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который сделал дубль и отдал результативную передачу в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4).

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Замкнул тройку форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На его счету четыре результативные передачи в матче с «Анахаймом».

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