Москва, , 15:06 — REGNUM Игроки молодёжной сборной России по футболу настроены на победу в ближайших отборочных матчах чемпионата Европы — 2021. Об этом 11 ноября заявил журналистам старший тренер команды Михаил Галактионов.

«Все ребята прекрасно понимают, зачем они сюда приезжают, что надо выиграть, ведь защищаем честь страны», — сказал Галактионов.

Напомним, 15 ноября молодёжная сборная России сыграет с командой Латвии в Ростове-на-Дону, а 19 ноября встретится в гостях со сборной Сербии.

Российская команда находится на втором месте в отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года. В её активе восемь очков в четырёх матчах. Лидером является сборная Польши, у которой 10 очков.

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