Лос-Анджелес, США, , 13:40 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 27 очков. Кроме того, Леброн Джеймс отметился дабл-даблом из 13 очков, 13 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице НБА, на счету команды 16 очков после девяти матчей.

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