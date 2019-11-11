Нью-Йорк, США, , 13:23 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 108:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, набравший 31 очко. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 20 очков.

На сегодняшний день «Кливленд» занимает 17-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 13 очков после девяти матчей.

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