Монако, , 13:13 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин включён в символическую сборную 13-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает L’Equipe.

Головин стал автором единственного гола в домашнем матче «Монако» против «Дижона» (1:0). По версии L’Equipe за эту игру российский футболист получил 7 баллов из 10 возможных.

Всего в текущем сезоне Головин сыграл в 11 матчах чемпионата Франции, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В настоящее время «Монако» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 13 турах команда набрала 18 очков.

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