11 ноября 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM 10 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Тинькофф Арена» состоялся Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из Петербурга, Москвы, Орла и Ленинградской области, которые соревновались за медали в личном и групповом первенстве.

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Участники соревновались за медали в личном и групповом первенстве Андрей Пронин © ИА REGNUM

Акробатический рок-н-ролл является синтезом спорта и танца, поэтому состязания не оставляют равнодушными. Самые яркие моменты соревнования в репортаже фотографа ИА REGNUM Андрея Пронина.

Участники соревновались за медали в личном и групповом первенстве Андрей Пронин © ИА REGNUM

Участники соревновались за медали в личном и групповом первенстве Андрей Пронин © ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первые кружки акробатического рок-н-ролла появились в Ленинграде в 1989 году, а ещё чуть раньше — в Москве.

Как отмечает Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга, «за три десятка лет российские мастера акробатического рок-н-ролла достигли выдающихся успехов: многократно становились чемпионами мира и призерами чемпионатов мира, обладателями кубков мира и Европы».

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Участники готовятся к выступлению Андрей Пронин © ИА REGNUM Участники готовятся к выступлению Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

По данным городской федерации, акробатическим рок-н-роллом в Петербурге занимаются 2 тысячи человек. На состязаниях их мастерство оценивали арбитры международной категории.

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Заветные награды Андрей Пронин © ИА REGNUM

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