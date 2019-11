Париж, , 12:24 — REGNUM Компания Adidas выпустила особую серию кроссовок под названием AM4 VIT.01, посвящённую французской киберспортивной организации Team Vitality. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 10 ноября.

https://twitter.com/byadamfitch/status/1192910171548332032

Приобрести кроссовки можно будет на официальном сайте Team Vitality. Геймеры и фанаты команды тепло отреагировали на анонс «киберспортивной обуви».

Напомним, Team Vitality была основана в 2015 году. В состав организации входят команды по League of Legends, Overwatch, CS: GO, PUBG и Rainbow Six: Siege.

