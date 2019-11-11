Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Гандбольный клуб «Люблин» (Польша), потерпевший поражение от гандболисток «Ростов-Дона» (20:30) в пятом туре предварительного этапа Лиги чемпионов, имел шансы пройти в основной раунд турнира. Об этом сообщил главный тренер донской команды Амброс Мартин.

«Если бы соперник сейчас победил и положительно сыграл в Дании, для него это был бы шанс пройти в основной раунд Лиги чемпионов. Мы ожидали, что нам будет сложно, противник попытается использовать эту возможность. К тому же, «Люблин» сражается в каждом матче. В начале первого тайма у нас были некоторые проблемы в атаке и защите, но мы смогли с ними справиться и завладеть преимуществом. Во втором тайме был не очень хороший гандбол с обеих сторон», — сказал наставник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовчанки досрочно вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Подопечным Амброса Мартина 16 ноября предстоит сыграть против «Бухареста» (Румыния). Игра состоится в Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: ГК «Ростов-Дон» одержал в Польше победу над «Люблином»