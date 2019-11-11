Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) подарил футбольному клубу «СКА Ростов-на-Дону» автобус. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

«Перед матчем СКА — «Волгарь» [Астраханская область] на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/B4rpQ_Li1No/

ИА REGNUM ранее сообщало, что российский музыкант и продюсер Баста с недавних пор занимается возрождением команды.

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