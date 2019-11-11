Ростов-на-Дону, 11 ноября 2019, 11:39 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) подарил футбольному клубу «СКА Ростов-на-Дону» автобус. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.
«Перед матчем СКА — «Волгарь» [Астраханская область] на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики», — говорится в сообщении.
https://www.instagram.com/p/B4rpQ_Li1No/
ИА REGNUM ранее сообщало, что российский музыкант и продюсер Баста с недавних пор занимается возрождением команды.
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