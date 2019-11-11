Новосибирск, , 11:30 — REGNUM На чемпионате РФ по плаванию на короткой воде, проходившего в Казани с 5 по 10 ноября, новосибирские спортсмены завоевали 13 медалей: пять золотых, две серебряных и шесть бронзовых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирские пловцы выиграли 13 медалей на чемпионате России Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

По данным министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, две золотых медали у Арины Сурковой (100 м, вольный стиль и 50 м, баттерфляй). Еще три золотые медали выиграла сборная региона в эстафетах.

Также Арина Суркова и Даниил Марков прошли отбор на чемпионат Европы. Он пройдёт с 4 по 8 декабря 2019 года в городе Глазго.