Лондон, , 11:23 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Швейцарии Роджером Федерером в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Тим один раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Федерера пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

Отметим, что в группе Бьорна Борга играют Федерер, Тим, а также Новак Джокович и Маттео Берреттини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович одержал победу над Берреттини со счётом 6:2, 6:1.

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