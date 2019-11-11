Бостон, США, , 11:07 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающий Трэвис Конечны и защитник Филип Майерс. У «Бостона» отличились Дэнтон Хейнен и Брэд Маршан.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Филадельфии». Решающий бросок исполнил форвард Джоэль Фараби.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 22 очка после 17 матчей. «Бостон» идёт на пятом месте с 25 очками после 17 игр.

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