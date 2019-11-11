Чикаго, США, , 11:01 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Матч Чикаго Блэкхоукс и Торонто Мэйпл Лифс Nhl.com

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Патрик Кейн, ещё по голу забили Кирби Дак, Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад. У «Торонто» шайбы забросили Вильям Нюландер, сделавший дубль, Джон Таварес и Андреас Юнссон.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 17 матчей. «Торонто» идёт на девятом месте с 22 очками после 19 игр.

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