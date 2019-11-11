Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Профессиональный киберспортсмен Джеймс «Clayster» Ойбанкс рассказал, почему в соревнованиях по Call of Duty не разрешают использовать клавиатуру и мышь. По его комментарию на Reddit 10 ноября, игроки с этим видом контроллера будут иметь несправедливое преимущество.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Ойбанкс заявил, что игроки с клавиатурой и мышью в Call of Duty смогут быстрее прицеливаться и, соответственно, быстрее убивать соперников. В других играх эту разницу в «скорости убийства» можно компенсировать различными игровыми механиками. Так, в Fortnite можно быстро построить вокруг своего персонажа каменную стену, которая даже при наличии клавиатуры и мыши не позволить сопернику так легко одержать победу.

Напомним, официальные турниры по Call of Duty проводятся только на игровой консоли PS4. При этом в некоторых других шутерах соревнования разрешены и между обладателями разных игровых платформ.

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