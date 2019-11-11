Бонн, Германия, , 10:07 — REGNUM Уфимский рапирист Тимур Сафин завоевал бронзовую медаль Кубка мира по фехтованию на рапирах. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, соревнования проходили в немецком городе Бонне.

Спортсмен из Уфы Тимур Сафин, выступая в составе российской сборной вместе с Кириллом Бородачевым, Алексеем Черемисиновым, Дмитрием Жеребченко завоевал бронзовую медаль в командном зачете.

Отмечается, что российские спортсмены выиграли у команды Украины со счетом 45:28 и у китайских спортсменов со счетом 45:41, но проиграли американским рапиристам со счетом — 42:45. При этом одержали победу в малом финале над командой Италии со счетом 45:40.