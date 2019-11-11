Москва, , 09:34 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв (ЛДПР) предложил ввести в России «спортивные» паспорта», передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

«На мой взгляд, нужно вообще ввести «спортивные» паспорта наподобие дипломатических, — чтобы атлеты не попадали в ситуации, когда после длительных подготовок к соревнованиям, не могут принять в них участие», — заявил Свищёв.

Он полагает, что на проблемы с выдачами виз США спортсменам следует обратить в МОК.

«Я считаю, что комитету нужно уже создать специальное подразделение, которое занималось бы оформлением виз спортсменам разных стран», — отметил парламентарий.

Футболистам «Спартака» отказали в американских визах. Из-за этого клуб не сможет принять участие в январе 2020 года в товарищеском турнире в Орландо (США).