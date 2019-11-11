Монреаль, Канада, , 09:06 — REGNUM Спортсмен из Уфы завоевал золото и бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку в Канаде. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, воспитанник башкирской школы шорт-трека Семен Елистратов на втором этапе Кубка мира в Монреале завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров, пройдя эту дистанцию за 1 минуту 29,275 секунды.

Кроме этого, уфимский спортсмен в составе мужской сборной совместно с Денисом Айрапетяном, Александром Шульгиновым и Павлом Ситниковым завоевал третье место в эстафете на дистанции пять километров.

Напомним, что Семен Елистратов стал олимпийским чемпионом в 2014 году и бронзовым призером Игр-2018. Кроме этого он является чемпионом мира 2015 года и десятикратным чемпионом Европы.