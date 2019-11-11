Баку, , 08:52 — REGNUM Семь медалей завоевали башкирские спортсмены на первенстве мира по грэпплингу в Баку. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства молодежной политики и спорта.

По сообщению пресс-службы ведомства, на соревнования, которые прошли в столице Азербайджана 8 и 9 ноября, приехали 470 борцов из разных стран мира.

В итоге, в первый день соревнований Альфия Алимгужина из Уфы завоевала золотую медаль в весовой категории 58 кг. Карина Мурзабаева и Регина Розова завоевали бронзу в весовых категории 40 кг и 49 кг соответственно.

9 ноября Альфия Алимгужина вновь завоевала золотую медаль. Кроме этого в этот день российские спортсмены завоевали еще одну серебряную и две бронзовые медали.

Напомним, что грэпплинг это вид спортивного единоборства, в котором совмещена техника всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.