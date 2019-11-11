Виннипег, Канада, , 08:40 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Патрик Лайне, Эндрю Копп и Марк Шайфли.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Маттиас Яннмарк и Радек Факса, результативную передачу записал на свой счёт российский форвард Денис Гурьянов.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 21 очко после 18 матчей. «Даллас» идёт на 22-м месте с 18 очками после 18 игр.

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