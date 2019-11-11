Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Флориды» российский нападающий Евгений Дадонов забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Также голы забили Александр Барков, Доминик Тонинато, Фрэнк Ватрано и Брайан Бойл.

В составе «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи, Павел Бучневич — одну. Голы забили Райан Линдгрен, Филип Хитил, Брэди Шэй, Каапо Какко и Крис Крайдер.

Исход матча определился в серии буллитов, в которой точнее отказались хоккеисты «Флориды». Решающий бросок исполнил Винсент Трочек.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 21 очко после 17 матчей. «Рейнджерс» идут на 23-м месте с 16 очками после 15 игр.

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