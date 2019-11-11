Турин, Италия, , 08:18 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала на 77-й минуте.

Отметим, что Дибала вышел на замену на 55-й минуте матча вместо Криштиану Роналду, который, уходя с поля, вновь не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри.

Это уже второй такой случай в последних двух матчах «Ювентуса». Ранее Сарри заменил Роналду на Дибалу на 82-й минуте матча Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Читайте также: «Локомотив» проиграл «Ювентусу», пропустив гол на 93-й минуте

В настоящее время «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 32 очка после 12 матчей, что на один балл больше, чем у «Интера». «Милан» идёт на 14-м месте с 13 очками.

Читайте также: «Рома» потерпела поражение от «Пармы» в Серии А