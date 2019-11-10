Москва, , 21:48 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 41-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Однако в самом конце первого тайма, на второй добавленной минуте форвард «Краснодара» Маркус Берг сравнял счёт.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 31 очко после 16 матчей. «Железнодорожники» на пять баллов отстают от лидирующего «Зенита». «Краснодар» идёт на пятом месте с 30 очками.

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