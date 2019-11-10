Ливерпуль, Великобритания, , 21:39 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.

Матч начался с двух голов «Ливерпуля». На шестой минуте счёт открыл Фабиньо, которому удался сильный удар с дальней дистанции точно в угол в ворот Клаудио Браво. На 13-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество хозяев поля, замкнув «кросс» Эндрю Робертсона с левого фланга.

Во втором тайме «Ливерпуль» продолжил атаковать и довёл счёт до крупного. Садио Мане точно пробил головой после навеса Джордана Хендерсона.

«Манчестер Сити» предпринял попытку штурма в конце матча, но смог отыграть лишь один мяч. Отличился Бернарду Силва, точно пробивший в ближний угол ворот Алисона Бекера.

Таким образом, «Ливерпуль» упрочил своё лидерство в чемпионате Англии. На счету команды Юргена Клоппа 34 очка после 12 матчей. «Манчестер Сити» с 25 очками опустился на четвёртое место, пропустив вперёд «Лестер» и «Челси», набравших по 26 очков.

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