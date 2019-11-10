Мадрид, , 20:24 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер. Однако перед перерывом на 45-й минуте форвард «Атлетико» Анжель Корреа восстановил равновесие.

Во втором тайме мадридский клуб сумел дожать соперника, забив два гола. На 58-й минуте отличился нападающий Альваро Мората, а на 91-й — полузащитник Коке.

На данный момент «Атлетико» вышел на третье место в чемпионате Испании, в активе команды 24 очка после 13 туров. «Эспаньол» идёт на 19-м месте с восемью очками.

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