Манчестер, Великобритания, , 19:20 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Матч Twitter@ManUtd

На 17-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреа Перейра открыл счёт. А спустя две минуты хавбек «Брайтона» Дэви Проппер срезал мяч в свои ворота.

После перерыва футболистам «Брайтона» удалось отыграть один мяч, гол забил защитник Льюис Данк на 64-й минуте. Но уже через две минуты форвард Маркус Рашфорд восстановил преимущество МЮ в два гола.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате Англии, в активе команды 16 очков после 12 матчей. «Брайтон» с 15 очками идёт на 11-м месте.

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