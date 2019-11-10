Бильбао, Испания, , 18:21 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Леванте» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Дейнека. Футбол. 1928

На 45-й минуте счёт открыл защитник «Леванте» Серхио Постиго. «Атлетик» вырвал победу после перерыва благодаря голам Икера Муньяина и Андера Капы.

На данный момент «Атлетик» вышел на шестое место в чемпионате Испании, в активе команды 20 очков после 13 туров. «Леванте» с 17 очками идёт на 12-м месте.

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