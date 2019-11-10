Мёнхенгладбах, Германия, , 17:39 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Боруссии» дубль оформил нападающий Патрик Херрман, ещё один гол забил защитник Рами Бенсебаини. У «Вердера» точным ударом отметился полузащитник Леонардо Биттенкорт.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает первое место в чемпионате Германии, в активе команды 25 очков после 11 туров. Она опережает «РБ Лейпциг» и «Баварию» на четыре балла. «Вердер» с 11 очками идёт на 14-м месте.

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