Хельсинки, , 17:26 — REGNUM Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в матче Кубка Карьяла — этапа Еврохоккейтура, который проходит в Финляндии. Встреча завершилась со счётом 0:3.

В первом периоде счёт открыл нападающий сборной Чехии Ян Коварж. Затем чешская команда закрепила преимущество в третьем периоде, отличился форвард Лукаш Седлак.

А за 15 секунд до конца матча форвард Андрей Нестрашил забросил шайбу в пустые ворота сборной России, доведя счёт до крупного.

Таким образом, сборная Чехии стала победительницей Кубка Карьяла. Сборная России провела три матча на турнире, в которых одержала одну победу (над Швецией — 5:4 по буллитам) и потерпела два поражения — от Финляндии (3:4) и Чехии (0:3).

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