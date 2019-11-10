Кальяри, Италия, , 16:40 — REGNUM «Кальяри» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Кальяри» полузащитник Раджа Найнгголан забил гол и отдал три голевые передачи. Кроме него, отличились Марко Рог, Фабио Пизакане, Джованни Симеоне и Жоао Педро. У «Фиорентины» дублем отметился Марко Влахович.

В настоящее время «Кальяри» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 24 очка после 12 матчей. «Фиорентина» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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