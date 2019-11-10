Амстердам, , 16:30 — REGNUM «Аякс» одержал победу над «Утрехтом» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Аякса» дубль оформил полузащитник Донни ван де Бек, также голы забили нападающий Душан Тадчи и защитник Лисандро Мартинес.

На сегодняшний день «Аякс» занимает первое место в чемпионате Нидерландов, в активе команды 35 очков после 13 туров. «Утрехт» идёт на четвёртом месте с 23 очками.

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