Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» проиграли «Тамбову» (1:2) по сценарию, подобно которому упустили победу в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Игры были очень похожи. И в обороне, и в нападении допустили ошибки. Нельзя брать результат одной или двух игр и говорить, что всё плохо. Провели хороший первый тайм. Ничего страшного не вижу, перерыв может и встряхнет игроков», — сказал после матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. По итогам 16-ти туров команда набрала 30 очков. Столько же у столичного «Локомотива», который закрепился на третьей позиции. На первом месте расположился «Зенит» (Санкт-Петербург), у которого 36 очков.