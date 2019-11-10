Пальма-де-Майорка, Испания, , 16:25 — REGNUM Футбольный клуб «Мальорка» уверенно обыграл команду «Вильярреал» в матче тринадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Иберостар» в Пальма-де-Майорка и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

При этом три гола в матче были забиты с пенальти.

На 13-й минуте одиннадцатиметровый удар удачно реализовал нападающий «Мальорки» из Кот-д'Ивуар Жуниор Лаго и этим открыл свет в игре. На 23-й его коллега по клубу — полузащитник Дани Родригес, с пенальти удвоил счет и преимущество своей команды, а на 49-й полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла отыграл один мяч, также удачно реализовав пенальти.

Третий мяч в ворота гостей отправил японский хавбек «Мальорки» Такэфуса Кубо.

Отметим, по итогам встречи «Мальорка» набрала 11 очков и находится на семнадцатом месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Вильярреала» девятое место и 18 очков.