Тула, , 16:15 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» переиграл тульскую команду «Арсенал» в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле тульского стадиона «Арсенал» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного во встрече мяча стал иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, отличившийся на 63-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Зенита» 36 очков, что укрепило его лидерство в турнирной таблице РПЛ. У тульского «Арсенала» седьмое место и 19 очков.