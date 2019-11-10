Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал в Польше победу над командой «Люблин» (20:30) в пятом туре предварительного этапа Лиги чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«Думаю, мы можем быть удовлетворены этой победой. В первом тайме мы проделали действительно хорошую работу в защите. Правда, во второй половине матча наделали много глупых ошибок», — сказала после матча линейная «Ростов-Дона»Юлия Бенке.

ИА REGNUM напоминает, что подопечные Амброса Мартина досрочно вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Ростовчанки могут занять итоговое первое место в группе В, если одержат победу 16 ноября в домашнем поединке против «Бухареста» (Румыния).

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