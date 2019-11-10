Москва, , 16:08 — REGNUM МИД РФ дал свой комментарий по поводу невыдачи виз московскому футбольному клубу «Спартак» для участия в зимнем турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.

«Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — приводит РБК ответ представителя внешнеполитического ведомства России на просьбу дать комментарий по поводу ситуации со «Спартаком».

Также он отметил, что США в настоящее время развязали «настоящую визовую войну» в отношении российских граждан.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее владелец футбольного московского клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что его команда, вероятнее всего, откажется от из-за невыдачи виз участия в зимнем турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо.