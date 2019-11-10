Хельсинки, , 15:44 — REGNUM Молодежная российская хоккейная сборная обыграла своих сверстников из Чехии в своем заключительном матче на товарищеском Турнире четырех наций, проходящем в Финляндии.

Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счетом 5:2 в пользу сборной России.

В составе молодежной российской сборной голами отличились Павел Дорофеев (17-я), Григорий Денисенко (21-я), оформивший в матче дубль Никита Рожков (28-я в большинстве, 37-я) и Арсений Грицюк (58-я).

В составе чешской сборной голы забили Матей Блюмель (22-я) и Ян Шир (29-я).

Отметим, ранее российская молодежная сборная по хоккею выиграла у сборной Финляндии (2:1) и уступила с крупным счетом команде Швеции (6:1).