Лондон, , 15:25 — REGNUM Швейцарский полузащитник футбольного лондонского клуба «Арсенал» Гранит Джака намерен бороться за продолжение своей карьеры в команде. Его мнение на эту тему приводит 10 ноября SonntagsBlick.

Ранее Джака был лишен повязки капитана из-за конфликта с болельщиками лондонского клуба и пропустил четыре последних матча своей команды во всех турнирах.

Кроме этого, главный тренер клуба Унаи Эмери не дал своего подтверждения тому, что швейцарский игрок и дальше будет выступать в составе лондонского «Арсенала»

"Можете быть уверены, что я продолжу бороться и буду выкладываться на тренировках», — заявил Джака, добавив, что он справился с произошедшим на минувшей неделе и готов к предстоящим матчам, так как тренировался всю неделю для этого.

Отметим, Гранит Джака перешёл в лондонский «Арсенал» из «Боруссии» из Менхенгладбаха в 2016 году.